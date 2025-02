Quotidiano.net - A che ora parla Giorgia Meloni alla Cpac: il suo discorso subito prima di Trump

Roma, 22 febbraio 2025 - L'Europa aspetta: questa sera la presidente del consiglio si collegherà con la Conservative political action conference, il congresso dei conservatori americani. Parlerà in uno slot privilegiato, quellodi Donald. Una conferenza che si sta svolgendo nelle polemiche, dopo il presunto saluto nazista di Steve Bannon, considerato uno dei principali consiglieri del tycoon. Critiche che stanno investendo anche, accusata di non aver cancellato il proprio intervento, senza dunque seguire la decisione del leader della destra francese Jordan Bardella, come si augurava l'opposizione. "E' una vassdi", le parole della segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Bannon: la condanna di Forza Italia Cosa dirà la premier L’orario delCosa è laIl sondaggio sul futuro candidato presidente TOPSHOT - Italy's Prime Ministerarrives for an informal summit of European leaders to discuss the situation in Ukraine and European security at The Elysee Presidential Palace in Paris on February 17, 2025.