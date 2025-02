Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist gigante Sestriere e discesa Crans Montana, programma, streaming

Sarà un sabato per cuori forti quello da vivere della Coppa del Mondo di sci2024-2025. Due sono le gare in: il secondoalper quanto riguarda il femminile e lamaschile a.Sulla pista Giovanni Alberto Agnelli proverà a fare il bis una fantastica Federica Brignone che è ripartita come se niente fosse dopo il Mondiale, centrando la vittoria numero 33 in Coppa del Mondo e allungando nella classifica generale su Lara Gut-Behrami che è uscita. Al maschile invece ci proveranno gli azzurri a mettere il bastone tra le ruote agli svizzeri: Dominik Paris ieri ha vinto la seconda prova cronometrata e poi c’è un Mattia Casse che sembra in forma.Guarda la Coppa del Mondo di scisu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer la gara della Coppa del Mondo 2024-2025 di sciodierne la diretta tv sarà affidata a Rai 2ed Eurosport 1, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.