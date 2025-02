Ilrestodelcarlino.it - A Bologna l’osservatorio astronomico dei raggi gamma più potente al mondo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 22 febbraio 2025 – Nella base emiliano-romagnola dell'Istituto nazionale di Astrofisica in futuro lavoreranno circa 100 persone. La Commissione Ue a gennaio di quest’anno ha istituitocome Consorzio Europeo di Infrastrutture di Ricerca (ERIC), con la collaborazione internazionale di 11 nazioni e dell'Osservatorio Europeo Australe. Osservatorio per la distribuzione globale dei dati Il polo sarà un riferimento per la distribuzione globale dei dati, accelerandone il progresso verso nuove scoperte scientifiche. Il Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) - tramite un sistema di telescopi in progressiva realizzazione - studia fenomeni di altissima energia nell'universo, come icosmici, i fenomeni esplosivi e la materia oscura. Il progetto coinvolge Paesi e ricercatori di tutto ilper la realizzazione di due grandi osservatori astronomici (uno nell'emisfero nord e uno nell'emisfero sud della Terra) che studieranno l'Universo attraverso idi altissima energia.