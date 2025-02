Quotidiano.net - 22enne spagnolo accoltellato durante una rapina a Milano

Un ragazzo è stato ferito con un'arma da taglio, presumibilmente, a scopo di, nella notte tra venerdì e sabato, a, da un gruppo di sconosciuti che lo hanno aggredito a scopo di. Il giovane, che ha 22 anni, è stato ferito superficialmente. Il, di nazionalità spagnola, si trovava in viale Romagna con degli amici quando è stato avvicinato da un gruppetto di nordafricani che per portargli via la catenina gli hanno sferrato un fendente. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli.