211 – Rapina in corso | dal cast alla storia vera tutte le curiosità sul film

211 –in: dallesulNegli ultimi anni l’attore Nicolas Cage si è gettato in un gran numero di progetti, affrontando generi, storie e personaggi spesso estremamente diversi tra loro. Tra i titoli più interessanti in cui ha recitato di recente si annono Dream Scenario, Longlegs e The Surfer. Nel 2018 ha invece preso parte a 211 –in(qui la recensione),poliziesco basato su un reale scontro a fuoco che ha spinto le forze dell’ordine statunitensi a rivedere le proprie strategie d’azione. A dirigere la pellicola vi è York Alec Shackleton, già distintosi per aver dato vita anche agli action Kush e Disturbing the Peace – Sotto assedio.“211” fa riferimento al codice che i poliziotti utilizzano per indicare le rapine in