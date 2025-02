Cityrumors.it - ?Su di lui pendono 27 accuse di “esibizionismo” in luoghi pubblici: la polizia lo rilascia

Controversa decisione della giustizia, cheun uomo con 27di “” in: tra le vittime, anche bambiniL’incubo dell’, l’impossibilità di stare tranquilli in un comunissimo parco o nelle vie della città. Sembra non avere fine la paura di muoversi nelle zone pubbliche, con due inquietanti casi che gettano un’ombra oscura sulla tranquillità della comunità.?Su di lui27di “” in: lalo– Cityrumors.itUn uomo di 36 anni, residente a Lede, è stato arrestato con l’accusa die violazione dell’integrità sessuale. Il fermo è arrivato dopo una serie di segnalazioni agghiaccianti che lo collegano a ben 27 (!) episodi.Da metà novembre, una scia di paura e indignazione ha serpeggiato tra minorenni e donne adulte, vittime di un’esposizione oscena dei genitali del protagonista.