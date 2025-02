Tutto.tv - Zelena mandano aereo ad Helena e Zeudi al GF, ma finisce male: che è successo

Leggi su Tutto.tv

Giornata di aerei nella casa del Grande Fratello. Tra le destinatarie di un messaggio speciale ci sono state ancheDi Palma edPrestes. Malgrado la loro amicizia pare sia giunta al capolinea, come dimostrato anche dallo sfogo della modella che ha avuto dopo la puntata di ieri del GF, c’è ancora chi crede in questo rapporto. Proprio per tale ragione gli “” hanno mandato un messaggio rivolto alle loro beniamine che, tuttavia, non ha sortito l’effetto sperato. L’dei fan peredal GF fa infuriare la PrestesSe nella casa del Grande Fratelloedproprio non riescono a fare la pace, ci hanno pensato i loro fan a fare un tentativo. Quest’oggi, infatti, sulla casa più spiata d’Italia è volato uncon su scritto: “H.