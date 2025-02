Inter-news.it - Zanetti: «Rappresentare l’Inter un orgoglio. Voglio continuare qui!»

è il protagonista della nuova puntata di “Capitani”, il format di Inter TV realizzato insieme a DAZN. L’ultimo era stato Beppe Bergomi.VITTORIA IN CHAMPIONS – Javiertorna sull’emozione del 2010, la vittoria della Champions League da parte del: «L’e l’onore di portare quella fascia lì, in una partita così importante. Mi viene in mente quando siamo scesi a fare il riscaldamento. Già vedere la nostra Curva piena. In ognuno di noi scattava quel senso di appartenenza e quella voglia di dire: ‘Questa è la nostra, non possiamo fallire e non possiamo non far felici tutti i nostri tifosi’. Quando alzo il trofeo, la mia faccia parla da sola, perché non ero io. Lì ho dimostrato tutta la mia felicità nell’alzare un trofeo che rimarrà nella storia di tutti noi».AMORE INFINITO – Inter è famiglia, il futuro sarà ancora nerazzurro per il vicepresidente Javier: «Per me difendere questa maglia così, per tante partite, è sempre stato qualcosa di speciale.