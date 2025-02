Inter-news.it - Zanetti: «Feyenoord da rispettare! Inter competitiva per tutti gli obiettivi»

dopo i sorteggi degli ottavi di finale (dove l’sfiderà il), quarti e semifinali di Champions League, ha parlato su Sky Sport riguardo l’importanza di questa competizione e degli avversari.PROSSIMI AVVERSARI – Javierha parlato così degli olandesi, prossimi avversari dei nerazzurri in Champions League: «favorita contro il? Il nostro cammino in Champions League è stato ottimo, però adesso comincia un’altra competizione. Ilè una squadra daperché abbiamo visto cosa è riuscita a fare. Abbiamoi presupposti per credere di andare avanti, però le partite servirà giocarle. Abbiamo grande responsabilità perché siamo l’e siamo una squadra importante, questa è una competizione prestigiosa. Cercheremo di portare la bandiera italiana più in alto possibile».