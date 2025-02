Internews24.com - Zanetti a Sky: «Feyenoord da rispettare, inizia un’altra competizione da dentro o fuori. Come Inter abbiamo grande responsabilità, cercheremo di portare la bandiera italiana più avanti possibile»

di RedazioneIl vicepresidente dell’, Javier, ha commentato l’esito del sorteggio degli ottavi di Champions in cui i nerazzurri sfideranno ilvenuto ai microfoni di Sky Sport subito dopo la fine del sorteggio degli Ottavi di Champions League che ha decretatol’sfiderà il, il vicepresidente dei nerazzurri, Javier, ha parlato così.CONTRO ILFAVORITA? – «Sì, diciamo che il nostro cammino in Champions fino ad adesso è stato ottimo, però adessoda. Sicuramente ilè daperchévisto cosa è riuscito a fare, prepareremo al meglio entrambe le partite. Credo chetutti i presupposti per poter andareperò le partite bisogna giocarle e dipende tanto da noi».