Zachary Levi | Sostenere Trump era più importante che salvare la mia carriera

La star di Shazam ha espresso la sua visione catastrofica di Hollywood e della società invitando gli altri sostenitori dinascosti a farsi avanti.è uno degli attori che ha sostenuto pubblicamente la ricandidatura di Donalda fronte di una Hollywood massicciamente democratica. Per questo l'interprete di Shazam è stato criticato e osteggiato, ma lui non si pente. Ospite del Megyn Kelly Show,ha spiegato: "Mi sono sentito in pace perché sapevo che questo era piùchela mia. Penso che troppo spesso cadiamo in questi paradigmi, in questi processi mentali di autoconservazione, e questo non va bene. Dobbiamo essere saggi se vogliamo sopravvivere e prosperare, ma non possiamo semplicemente prendere decisioni in base al timore". In .