Biccy.it - Yulia Bruschi parla dopo che l’ex ha accusata di aver dormito con lui

Leggi su Biccy.it

Alfonso Signorini due settimane fa al Grande Fratello hato dei rumor secondo i qualiavrebbe tradito Luca Giglio a capodanno: “Qui comincia una dolente nota. Tu hai smentito qualsiasi cosa. Alessandro Rosica ha pubblicato un video in cui ti si vede a una festa ed eri tra le braccia di un ragazzo. Ed è giusto fare questa cosa perché le notizie circolano“.gieffina ha chiesto dire con Giglio e ha smentito tutto: “Ciao amore, io ho già smentito anche sui social. Facciamoci una risata, ma una cavolata megagalattica. Ero a una serata con amici e amiche. Fuori ti difendo io, che sono molto innamorata“.Signorini però ha sganciato un’altra bomba: “Ho ricevuto un messaggi oda una donna di Lucca che mi ha assicurato diti visto in macchina con il tuo ex compagno Simone.