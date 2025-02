Game-experience.it - Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, il nuovo trailer rivela come tutto ha avuto inizio

Leggi su Game-experience.it

IldiX:pubblicato da Nintendo ha raccontato gli eventi drammatici che hanno portato l’umanità a lasciare la Terra. Ambientato nel luglio del 2054, il filmato mostra la violenta guerra intergalattica che ha devastato il pianeta, costringendo le nazioni terrestri a costruire enormi navi per tentare la fuga. Poche di queste, però, sono riuscite a sfuggire alla distruzione, con i sopravvissuti che hanno trovato rifugio su Mira, un misterioso pianeta alieno ricco di pericoli e segreti.Il protagonista si risveglia da un lungo sonno criogenico e si unisce ad altri sopravvissuti in una missione cruciale: recuperare un modulo essenziale per la sopravvivenza della colonia. Tuttavia, gli abitanti originari di Mira non vedono di buon occhio gli umani e faranno diper respingerli, dando il via a una lotta per la sopravvivenza in un mondo ostile.