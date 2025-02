X-Men | i Marvel Studios starebbero sviluppando una serie live-action su Academy X

Leggi su Cinefilos.it

X-Men: iunasuXÈ stato recentemente riportato che ihanno accantonato (o almeno messo in pausa lo sviluppo) di tre show Disney+ previsti: Nova, Terror Inc. e Strange. Si dice che laabbia “spostato le sue priorità”, ma si apprende anche che uno dei progetti su cui lo studio potrebbe ora concentrarsi riguarda un tipo di accademia molto diverso. Durante l’episodio di questa settimana di The Hot Mic, Jeff Sneider ha riferito che una fonte gli ha detto che unasuX è in fase di progettazione.Nei fumetti, gli studenti dell’X hanno debuttato nelle pagine di New X-Men #23, e sono stati sostanzialmente introdotti come un’altra incarnazione dei Nuovi Mutanti (studenti che alla fine sarebbero entrati nel roster principale).