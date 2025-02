Zonawrestling.net - WWE: WWE 2K25 sarà lanciato senza i titoli U.S e Intercontinentale femminili

Leggi su Zonawrestling.net

WWEnon includerà il Women’s Intercontinental Championship o gli US Championship al momento del lancio. Recentemente, la WWE ha introdotto questinella sua divisione femminile, con Lyra Valkyria che detiene il Women’s Intercontinental Championship e Chelsea Green il Women’s United States Championship.In una recente intervista, lo sviluppatore di WWEBryan Williams ha confermato che questisarebbero stati inseriti nel gioco in un secondo momento, spiegando che sono stati introdotti troppo tardi nel ciclo di sviluppo per essere inclusi al lancio. Ha dichiarato: “Non lo faranno, queinon saranno nel gioco a venire, l’uscita di. Ci sono molti fattori diversi per questo, al di fuori delle risorse di cui abbiamo bisogno per le partite per il titolo. Vi ascoltiamo e faremo tutto il possibile per vedere se possiamo sostenerli”.