WWE: The Rock a sorpresa sarà a SmackDown, alone di mistero su cosa avrà da dire

Un’altra Road to WrestleMania e un match anche quest’anno allo Showcase of the Immortals per The? Tutte domande che nascono dopo il comunicato emesso nelle scorse ore dalla WWE con cui ha annuciato che il Final Bossper l’episodio di questo venerdì. Un comunicato accompagnato dalle parole di Triple H: “Quando il Final Boss si presenta in questo periodo dell’anno, il pubblico sa che tutto è possibile. Tutto potrebbe cambiare in un istante” e una notizia commentata dal Final Boss stesso con un messaggio su X dalla didascalia enigmatica: “Audace e dirompente. Imprevedibile e pericoloso. Il ritorno del Final Boss live a”.Ruolo attivo o semplice annuncio?Via alle speculazioni quindi sudaThe, chiil suo obiettivo o se si tratterà solo di un annuncio.