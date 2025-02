Zonawrestling.net - WWE: Scaduto il contratto di Carmella

L’assenza didai ring WWE si prolunga ormai da oltre due anni: il suo ultimo match ufficiale risale al marzo 2023, quando fu sconfitta da Bianca Belair a poche settimane da WrestleMania 39. Poco dopo arrivò l’annuncio della sua gravidanza, e quindi l’allontanamento dal ring per dare alla luce il suo primo figlio, Dimitri Paul Polinsky, venuto al mondo l’8 novembre. Un parto complicato, che le ha causato una condizione detta “piede cadente”, che ne ha complicato non solo il rientro sul ring, ma proprio la gestione di diverse attività, anche quotidiane. Qualche mese fa, intervistata dalle Bella Twins, aveva espresso il desiderio di tornare sul ring, ma aveva detto chiaramente che quel giorno era ancora molto lontano. E ora, secondo le ultime indiscrezioni, pare che quel giorno possa non essere in WWE.