WWE | Il figlio di Scott Steiner ha firmato farà parte del NIL Program

Brock Rechdel WWE Hall Of Famer, ha chiuso la sua esperienza nel football americano lasciando Jacksonville State. Per lui si è parlato di un possibile futuro nel pro wrestling ed arrivano ora conferme in questo senso. Brock è entrato nel WWE NILche raccoglie talenti provenienti da diversi ambiti sportivi con l’obiettivo di trovare le future Superstar.Ildiin WWEQualche settimana fa,aveva reso noto che Triple H aveva offerto a suoBrock un posto nel NIL. Ora arrivano conferme in questo senso. Durante una recente intervista con Jim Varsallone, Brandon Rechha confermato che il fratello Brock hail contratto e che entrerà in WWE dicendosi sicuro che diventerà una Superstar. Lo stesso Brandon attualmente è un giocatore di basket e sta inseguendo una carriera in questo ambito, non escludendo però che un giorno potrà anche lui tentare la strada del wrestling.