WWE: Forte interesse per l'ex NJPW Kevin Knight

Tra i tanti contratti dellache hanno raggiunto la scadenza, c’è anche quello dicampione di coppia IWGP con Kushida, dopo aver perso il titolo a Wrestle Kingdom 19, si trova ora senza contratto, e con la possibilità di scegliere la sua prossima mossa, visto il grandeda parte delle due principali federazioni nei suoi confronti.Possibile approdo in WWE?Nei giorni scorsi Fightful Select ha rivelato cheavrebbe avuto delle conversazioni con Tony Khan e Rocky Romero riguardo un potenziale approdo in AEW, dove tra l’altro ha già lottato nei mesi scorsi. Ma lo stesso report indicava comefosse interessato anche a sondare l’eventualità di un accordo con la WWE. E quest’oggi la conferma è arrivata anche dalla newsletter del Wrestling Observer, secondo cui il nome diè uno dei più chiacchierati nel backstage in WWE come possibile nuovo ingresso nel roster.