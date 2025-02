Zonawrestling.net - WWE: Dominik Mysterio boccia l’idea di avere Malakai Black nei Judgment Day

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE Superstardice no ad un ipotetico ingresso dinei Judgement Day.Da quasi tre anni, iDay rappresentano una delle stable più dominanti nella WWE moderna. Nel corso degli anni, la fazione ha subito diversi cambiamenti e attualmente è composta da sei membri: Finn Bálor,, JD McDonagh, Carlito, Liv Morgan e Raquel Rodriguez.Secondo alcune indiscrezioni, il contratto dicon la AEW è recentemente scaduto. Molti fan credono chepotrebbe presto tornare in WWE. Tuttavia,non è entusiasta alche lui entri a far parte deiDay. Ecco come ha risposto a un tweet riguardante la possibilità didi unirsi alla fazione: pic.twitter.com/EMIKHMaeBF—(@Dom35) February 21, 2025sembrava interessato a portare Stephanie Vaquer neiDayL’anno scorso,si era mostrato piuttosto interessato aldi Stephanie Vaquer nella fazione.