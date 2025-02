Zonawrestling.net - WWE: Charlotte Flair sceglie la futura star della divisione femminile

ha vissuto ogni evoluzioneWWE e, quando si parlaprossima grande, per lei non ci sono dubbi: Roxanne Perez.Giovedì, durante una diretta su Instagram,è stata interrogata su chi, secondo lei, rappresenti il futuroWWE, e non ha esitato a puntare i riflettori su Perez:“Sono rimasta davvero colpita da Roxanne alla Royal Rumble, ha fatto un lavoro straordinario. Il mio voto va a lei: ha un futuro luminoso davanti a sé,” ha detto.Roxanne Perez verso la gloria: Il sostegno die l’Elimination ChamberA soli 22 anni, Perez ha già costruito un curriculum impressionante, conquistando sia l’NXT Women’s Championship che il ROH Women’s Championship. Ha attirato l’attenzione alla Royal Rumble, mettendo in mostra velocità, agilità e abilità tecnica contro alcune delle più grandiWWE.