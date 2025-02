Zonawrestling.net - WWE: Cancellato il match Naomi vs Liv Morgan per The Rock, i fan insorgono con WWEWomenDeserveBetter

L’episodio di SmackDown del 21 febbraio è già destinato a essere uno show enorme con il ritorno di The, ma la decisione della WWE di tagliare unfemminile programmato per fargli spazio ha scatenato un movimento virale online. Dopo le notizie secondo cui la divisione femminile della WWE sarebbe frustrata per il booking in vista di WrestleMania 41, i fan si sono riversati su X venerdì per esprimere la loro rabbia. L’hashtag #è esploso sui social media, guadagnando ancora più visibilità dopo che è stato rivelato che iltrae Livè statodallo show.Un utente ha espresso tutta la sua frustrazione, scrivendo: “Tagliare unfemminile solo per fare spazio a un uomo che appare una volta all’anno per parlare a vanvera è esattamente il motivo per cui l’hashtag #sta spopolando.