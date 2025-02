Wta Merida Austin 2025 | montepremi e prize money

Leggi su Sportface.it

Ile ildel Wta 500 die del Wta 250 di, tornei in programma dal 24 febbraio al 2 marzo. Il circuito Wta fa tappa in Nord America alla vigilia del Sunshine Double. L’evento più prestigioso va in scena in Messico, dove la statunitense Emma Navarro guida il seeding, seguita dalla spagnola Paula Badosa. In Texas, invece, la stella sarà Jessica Pegula. Assente invece Madison Keys, attesa ai nastri di partenza ma costretta a cancellarsi dopo il trionfo di Melbourne e l’accesso in top 10. Il regolamento prevede infatti che i tornei Wta 250 possano avere al via non più di una giocatrice tra le prime 10. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.Jessica Pegula hits a return during the women’s singles first round match between Jessica Pegula of the United States of Australia at Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia on January 13,