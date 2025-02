Oasport.it - WTA Dubai 2025: Mirra Andreeva e Clara Tauson colpiscono ancora e vanno in finale

Leggi su Oasport.it

Giornata lottatissima al WTA 1000 di: il venerdì del secondo torneo della massima categoria dopo gli Slam vede i pronostici della vigilia andar giù senza tanti complimenti. E se perè un giorno di conferme di quel che potrebbe essere, perquesto può essere il giorno del ritorno a essere ciò che prometteva di diventare alcuni anni fa. Una cosa è certa: la russa e la danese giocheranno la1000 più giovane dal 2009, con 39 anni e 351 giorni combinati.Nella prima semi, perc’è Elena Rybakina. Fino al 2-2 tutto secondo i piani, poi la lotta si accende e ne nascono tre break in fila che avvantaggiano la russa (tutti ai vantaggi). Per la numero 12 del seeding arriva anche un gran set point a chiudere, con discesa a rete e passante disperato della kazaka di Mosca che non rientra.