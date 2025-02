Wta 1000 Dubai | Andreeva batte Rybakina e si avvicina alla top ten

Leggi su Sportface.it

Mirravola in finale nel Wtadi. La classe 2007 vince una partita che sembrava persa contro la testa di serie numero 6 Elena. 6-4 4-6 6-3 lo score in favore della russa che, dopo due ore e 16 minuti di lotta, centra la prima finale stagionale dopo i ko con Sabalenka prima a Brisbane (semifinale) e poi agli Australian Open (ottavi di finale). Dopo due set piuttosto regolare e con servizi piuttosto affidabili, nel terzo parziale calano le energie e scendono le percentuali in battuta.si porta avanti di un break sul 3-1 con unapiuttosto nervosa. La 17enne numero 12 del seeding reagiscegrande e riporta il set on serve sul 3-2 e pareggia i conti sul 3-3. La kazaka accusa il colpo e subisce break a 15 mandando l’avversaria a servire per il 5-3.