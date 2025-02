Lanazione.it - “Workout sulla difesa personale"

Arezzo, 21 febbraio 2025 – “". Incontri a cura del gruppo regionale MGA DONNA in collaborazione con Fidapa Valdichiana e Palestra Four Fitness di Castiglion Fiorentino. Lunedi 24 febbraio e giovedì 6 marzo dalle ore 19.30. Sono rosa e quindi dedicati al mondo femminile i due incontri di "" che si terranno a cura del gruppo regionale MGA DONNA in collaborazione con Fidapa Valdichiana e Palestra Four Fitness di Castiglion Fiorentino. Il primo appuntamento è in programma lunedì 24 mentre il secondo si terrà giovedì 6 marzo sempre alle ore 19.30 e sempre alla sopramenzionata palestra ubicata nel quartiere Boscatello. “Con l’approssimarsi della Festa della Donna Fidapa Valdichiana vuole aiutare le donne a difendersi da eventuali pericoli che possono incontrare durante il percorso della propria vita.