Wolfsburg-Bochum, il pronostico di Bundesliga: intriga il MG Casa

Dopo le tre giorni nelle coppe europee, con le gare di ritorno dei playoff, tornano protagonisti i campionati nazionali. In questo fine settimana andrà la 23ª giornata di, con ben cinque partite in programma sabato 22 febbraio. Alle 15:30 ci sarà il calcio d’inizio dialla Volkswagen Arena. I padroni dipartono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.53, mentre il pareggio e il successo della squadra ospite sono dati rispettivamente a 4.25 e 5.50. Come arrivano al matchDopo il colpo esterno contro lo Stoccarda, che ha interrotto una striscia di tre pareggi consecutivi, ilsi è riavvicinato alla zona alta della classifica e torna in lotta per la Champions League. La squadra guidata da Hasenhuettl, ex tecnico del Leeds, occupa la nona posizione con 33 punti, a -4 dal però dal quarto posto occupato dal Lipsia.