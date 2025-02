Quotidiano.net - Welfare: gli italiani spendono 138 miliardi di euro per salute e assistenza

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 21 febbraio 2025 – Glinel 2024 hanno speso 138diper il “familiare”, soprattutto alle vociad anziani e disabili. Ogni famiglia, dunque, ha speso circa 5.400. Un ammontare di risorse significativo sia a livello complessivo sia per ogni nucleo familiare. Che colma le carenze lasciate in molteplici settori dalpubblico. Anche se la Penisola è al secondo posto inpa per la spesa sociale, con circa 620di, pari al 30% del Prodotto interno lordo. Il rapporto sulla sussidiarietà È uno degli eventi più rilevanti che emerge dal Rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà (FPS), ‘Sussidiarietà e.territoriale’, presentato oggi a Roma al Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi della Banca d’Italia.