Welfare aziendale, rischio burnout per un dipendente su tre. Cosa vogliono i lavoratori

Roma, 21 febbraio 2025 – L’83,4% dei dipendenti italiani ritiene una priorità che il suo lavoro contribuisca al proprio benessere olistico, fisico e psicologico. Condivide tale priorità il 76,8% dei dirigenti, l’86,1% degli impiegati e il 79,5% degli operai. Guardando alle fasce di età, è d’accordo il 75,0% dei dipendenti tra 18 e 34 anni, l’85,7% tra 35 e 54 anni, l’88,4% dai 55 anni in su. L'83,4% dei dipendenti italiani considera il benessere olistico una priorità lavorativa. Il rapporto Censis-Eudaimon evidenzia stress e sindrome da corridoio. Sono questi i principali risultati dell’8° Rapporto Censis-Eudaimon sul, realizzato in collaborazione con Eudaimon (www.eudaimon.it), leader nei servizi per il, con il contributo di Credem, Edison, Michelin e OVS.