WEC, Ferrari e Cadillac partono forte nel Prologue a Lusail

Lan. 83 AF Corse e lan. 12 ufficiale targata Hertz JOTA si dividono il primato dopo la giornata inaugurale del FIA World Endurance Championship. Robert Kubica ed Alex Lynn hanno registrato il giro veloce nelle prime due sessioni del, test collettivo che precederà di una settimana il via della stagione agonistica.Lynn è stato il più competitivo, la prestazione siglata nella serata locale in 1.39.575 è stata come da copione migliore del 1.41.673 firmato in mattinata dal polacco ex protagonista di F1.La secondaufficiale, la n. 38, si è inserita in seconda piazza nella ‘Session 2’ precedendo la499P ufficiale n. 50 di Antonio Fuoco e la Porsche 963 titolare n. 5 del francese Julien Andlauer.Hertz Team JOTA si era distinta anche in mattinata chiudendo in seconda piazza con la V-Series.