Vuelle un contrattacco che porta lontano E Leka rilancia | Ora testa bassa e pedalare

Una risalita imperiosa. Laha vinto 14 delle ultime 17 partite disputate, passando così dal 19° al 5° posto. Più che meritato, perciò, il giorno di riposo concesso ieri dallo staff alla truppa, a seguito del doppio successo conquistato in terra emiliana, prima a Bologna e poi a Cento. Domenica la Carpegna Prosciutto non scenderà in campo perché la partita con Forlì è stata posticipata al 15 marzo (per la convocazione del croato Perkovic in Nazionale) e tornerà in campo martedì 25 febbraio a Orzinuovi anticipando di comune accordo con la società bresciana l’ultimo turno infrasettimanale di questa interminabile regular-season. Una vittoria, quella di Cento, che può aver preso l’abbrivio dal blitz di Bologna, regalando ai biancorossi la consapevolezza che anche in trasferta possono fare la voce grossa.