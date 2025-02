Oasport.it - Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi (21 febbraio): orari, percorso, tv. Chance per i velocisti

Prosegue laao, venerdì 21, si svolgerà la terzadella corsa lusitana, caratterizzata da unlungo 183.5 chilometri con partenza a Vila Real de Santo António ed arrivo a Tavira. Per quanto riguarda la giornata odierna, i riflettori saranno puntati principalmente suiTERZAAOIl tracciato è contrassegnato per gran parte da movimentati saliscendi. Previsti due GPM: quello di Mercador (5,8 km al 5%, max 14,6%) e Faz Fato (4,7 km al 3,2% max 8,4%). Attenzione però ai 40 km finali, tutti in pianura, che lasciano immaginare un arrivo in volata.CALENDARIOAOVenerdì 21– TerzaVila Real de Santo António-Tavira (183.5 km)Partenza: ore 13.05Arrivo: ore 17.40 circaAO: COME VEDERLO IN TV E STREAMINGDiretta tv: Eurosport 2 dalle 16.