Volley Superlega 2024 2025 | Padova batte Civitanova al tiebreak salvezza a un passo

Leggi su Sportface.it

Vittoria importantissima per la Sonepar, che nel recupero della prima giornata di ritorno delladimaschile ha battuto la Cucine Lubecon il punteggio di 3-2 (18-25, 25-20, 25-19, 23-25, 15-8). La partita, inizialmente prevista a metà dicembre, era stata rinviata per gli impegni dei marchigiani nel Mondiale per Club. Questo recupero consente così alladi avere una classifica allineata per tutte le squadre prima delle ultime due giornate della stagione regolare.Persi tratta di un successo fondamentale, con cui i ragazzi di coach Cuttini fanno unmolto probabilmente decisivo verso laavendo adesso sei punti di vantaggio sul fanalino di coda Monza. Persi tratta comunque di una sconfitta indolore, dal momento che il ko alpermette comunque agli uomini di coach Medei di raccogliere quel punto sufficiente a blindare aritmeticamente il terzo posto alle spalle di Perugia e Trento.