Oasport.it - Volley femminile, è volata Scandicci-Milano per il secondo posto! Che intrecci per la salvezza nella 23ma di A1

Leggi su Oasport.it

e settimoda assegnaregriglia playoff e una battaglia per lasenza quartiere: questi i temi della 23ª e terz’ultima giornata della Serie A1 di, che si disputa nel weekend in arrivo. I fari stavolta sono soprattutto puntati sulla zona, con, di fatto, tre squadre per un soloin Serie A1 e qualche sfida diretta che potrebbe chiudere le porte del massimo campionato a chi uscirà sconfitta.La sfida clou è quella di Latisana, dove il Talmassons, fanalino di coda con 13 punti e ad un passo dal ritorno in Serie A2, si gioca le ultime carte per rientrare in giocozona, ospitando Il Bisonte Firenze, che è penultimo e cerca la vittoria che potrebbe significare sorpasso sulla terz’ultima della classe, la Smi Roma. È uno scontro diretto e sfugge ad ogni pronostico: di sicuro non mancherà la tensione.