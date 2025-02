Ilrestodelcarlino.it - Volley B La Battistelli Compressori continua a lavorare sulla crescita di tutto il gruppo

LaPolbottega, serie B dimaschile, ha a disposizione altro tempo perre adeldeterminazione che serve a mantenere la mente salda nei momenti cruciali. Questo fine settimana infatti il campionato è fermo. L’assistente del tecnico Marco Romani, Alice Bellazzecca, proprio perché non ci sono incontri in previsione, analizza il lavoro fatto fino ad ora: " Vorrei soffermarmi a parlare in particolar modo di noi, di come stiamo lavorando – interviene Bellazzecca -, partendo e prendendo spunto proprio dalle ultime partite giocate, in cui è vero che non abbiamo raccolto molti punti, ma abbiamo espresso un bellissimo gioco, abbiamo tenuto testa alle due squadre prime in classifica come Osimo e San Mauro Pascoli e dove si è vista ladei nostri ragazzi, della squadra tutta".