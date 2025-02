Ilfattoquotidiano.it - “Vivo ma non ho scelta né un motivo”: Chiara Francini ricorda l’ex fidanzato morto tragicamente. Chi era Alessio Rapezzi

Ha scelto i versi della canzone “” di Andrea Laszlo De Simone perre il suo primo grande amore. Sui socialha dedicato un pensiero adun anno fa in seguito a un malore mentre era in Egitto, a soli 49 anni. “Ma non honé unIl mondo è un tipo irrazionale Fa come vuole Non dà nessuna spiegazione Ti conviene Cogliere il tempo che rimane Prima che smetta di bruciare Dentro al tuo cuore Anche il più piccolo ideale Che sta tremando di terrore”, i versi del brano citati dall’attrice.era di Campi Bisenzio ed era un noto dirigente calcistico. Lo scorso anno, subito dopo il tragico evento,lo avevato sui social con queste parole: “, mio primo grande amore. Per sempre. Grazie, per gli anni migliori della mia vita”.