Visita i propri cari al cimitero e cade in una tomba semiscoperta: ferita una donna

Tempo di lettura: < 1 minutoUnaè finita nel vano vuoto di unada poco estumulata e si è procurata alcune fratture.Il fatto, singolare e degno di un film horror, è avvenuto nel pomeriggio attorno alle 15.30 neldel capoluogo sannita nell’ala di più recente insediamento. Sul posto Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per aiutare ae ricostruire quanto accaduto A quanto pare la, 61 anni, mentreva il, sarebbe caduta all’interno dello scavo di sepoltura da cui era stato in precedenza sollevata la bara per la estumulazione, una procedura che periodicamente viene posta in essere dagli addetti del Comune.A quanto pare il vuoto dellasarebbe stata ricoperta con delle tavole di legno, ma probabilmente una di queste tavole sarebbe stata sollevata e spostata forse da una folata di vento.