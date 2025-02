Ilrestodelcarlino.it - Vis, scatta la trasferta nella Pineto degli ex. Stellone: "Ottime individualità, da rispettare"

Diceche quello col Sestri alla fine è diventato un punto guadagnato. Stasera al Pavone-Mariani, nell’ennesimo anticipo in gelida notturna, si proverà a fare di meglio. Avversario sulla carta più qualitativo, terribile in casa dove ha fatto vittime illustri. Ma anche la Vis innon scherza, con i suoi 6 successi. E chissà che non si trovino più spazi. "Contro il Sestri – spiega il tecnico vissino – abbiamo fatto 570 passaggi, contro i 400 di media; segno che abbiamo tenuto sempre il pallino, senza però trovare sbocchi. Avremmo dovuto osare di più negli uno contro uno, per evitare che loro si sistemassero a dovere". Premesso che non è mancato l’atteggiamento, né lo spirito di sacrificio, vedi i ripiegamentiattaccanti, il mister ha in mente qualche correttivo. Prima anticipazione: si tornerà a schierare le due punte, onde evitare che Nicastro rimanga isolato.