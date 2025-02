Lapresse.it - Violenza liceo Manara, Giuli: “Usare la stella di David è pura sopraffazione da parte di imbecilli”

Leggi su Lapresse.it

“Chiunque utilizzi qualunque simbolo per commettere atti dicompie un atto inverecondo, nel caso delladicompie anche qualcosa di empio perchè è un simbolo che rappresenta un’identità profonda e che è indiscutibilmente lontano da qualsiasi forma didadi qualche imbecille”. Il ministro della Cultura Alessandrocommenta in conferenza stampa l’irruzione, dadi ignoti, all’interno deldi Roma dove, la notte scorsa, sono stati vandalizzati i locali dell’istituto, affissi manifesti contro gli antifascisti e disegnato stelle disui muri. “Gli estremismi esistono in ognidel mondo, il modo migliore di intervenire è raccontare la verità”, ha spiegatoche ha aggiunto: “Stiamo parlando di unquindi l’unica cosa da fare è garantire l’accesso alla verità storica ai giovani, scoraggiando qualsiasi forma di strumentalizzazione”.