Firenzetoday.it - Violenza contro le donne, l'associazione: "Nel 2024 gestiti 325 casi, il 20% in Toscana"

Leggi su Firenzetoday.it

Tra gennaio e febbraio 2025, in Italia, sono già stati 4 idi femminicidio. Tra questi, purtroppo, anche la giovane Eleonora Guidi, uccisa a Rufina dal compagno Lorenzo Innocenti lo scorso 8 febbraio. Dati che, nonostante siano in calo rispetto allo scorso anno, non possono di certo far.