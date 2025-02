Biccy.it - Vincitrice di Amici è incinta: “Ti aspettiamo”

Deborah Iurato,della 13esima edizione didi Maria De Filippi, ha annunciato sui social di essere! La cantante aspetta un figlio da Placido Salamone, musicista nonché suo compagno da tempo.L’annuncio è avvenuto via Instagram con una nota pubblicata: “I cuori colmi di gioia e un armadio pieno di vestiti che non mi entrano più! Mamma, Papà e Thiaghino non vedono l’ora di conoscerti! Ti“. Thiaghino è il loro cagnolino, mentre l’emoji usata (un cuore celeste) fa presupporre che il primogenito di Deborah Iurato sia un maschio.La carriera di Deborah Iurato non è mai del tutto esplosa e da tempo è sparita dai radar. Due anni dopo aver partecipato ad, nel 2016, all’età di 33 anni, ha preso parte al Festival di Sanremo e, pochi mesi dopo, ha partecipato anche a Tale e Quale Show, aggiudicandosi la vittoria.