Thesocialpost.it - Vincita pazzesca al Gratta e Vinci: il fortunato sviene per l’emozione, cifra incredibile

Un colpo di fortuna ha cambiato la vita di un pensionato settantenne di Arezzo. Tre settimane fa, il pensionato ha vinto tre milioni di euro grazie a unacquistato presso la tabaccheria Gagliardi, all’interno del centro commerciale Ipercoop di via Amendola.Quando ha scoperto la straordinaria, come raccontato da La Nazione, l’uomo non riusciva a credere ai propri occhi. Dopo averto il biglietto e trovato il numero 32, ha esclamato: «Ma ho vinto davvero?» prima di svenire, momentaneamente sorretto dal titolare della tabaccheria, Marco, e dal figlio di quest’ultimo.Il pensionato, cliente abituale della tabaccheria, aveva acquistato il“La grande” da 15 euro, senza alcuna idea che quella sarebbe stata la giornata che avrebbe cambiato la sua esistenza.