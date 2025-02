Ilgiorno.it - Vimercate, fugge da un controllo e scatta un lungo inseguimento. Fermato, aggredisce i carabinieri

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza), 21 febbraio 2025 – Ha tentato di sfuggire a unstradale dando vita ad un, poi, una volta, ha aggredito i. È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì a, in provincia di Monza Brianza. L'uomo, un 47enne del posto, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. I militari avevano notato il 47enne, alla guida di un'auto, fermo a bordo stradavia Goito; quando si sono avvicinati per effettuare un, l'uomo si è improvvisamente dato alla fuga, dando inizio a unad alta velocità tra i comuni di Aicurzio, Sulbiate, Bernareggio, Bellusco e nuovamente. Durante la fuga, l’uomo ha ignorato le intimazioni a fermarsi, commettendo una lunga serie di infrazioni al codice della strada.