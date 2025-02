Quotidiano.net - Villa Corsini a Mezzomonte. Location dei sogni per dire ’sì’

di Marina SantinAlle porte di Firenze, sulle colline del Chianti,è un gioiello di storia, arte e cultura. Da oltre sessant’anni, ospitando eventi d’eccezione, è un’eccellenza della ricettività toscana e italiana. Ora più che mai perché, gestita con passione e dedizione da Tommaso e Lorenzoattraverso.Events Group, ha conquistato il titolo di ’Best International Wedding Venue’ agli UK Wedding Awards 2025, il più importante riconoscimento del settore nel mercato britannico. Un tributo che ne riconosce il ruolo di protagonista, ribadendo anche l’eccellenza italiana nel mondo degli eventi privati. "Questo riconoscimento, inaspettato e quindi di grande valore per tutti noi – dichiara Tommaso, Ceo di.Events Group – rappresenta, innanzitutto, la certificazione internazionale di anni di appassionato e duro lavoro, ma evidenzia anche come un bene culturale privato possa diventare una risorsa di attrazione di turismo di altissima fascia, una fonte per il mantenimento, la crescita e il restauro del bene culturale stresso e un mezzo di crescita economica per il territorio.