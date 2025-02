Ilrestodelcarlino.it - "Vigor, fiducia ritrovata. Togliamoci soddisfazioni"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con la giusta convinzione lapuò togliersi ancora delle belle. E questa convinzione i rossoblu sembrano averla. Domenica, contro il Città di Teramo sarà dura, ma potrebbe essere l’occasione giusta per continuare ad offrire certezze a un pubblico, quello senigalliese, che vuol lasciare i patemi degli ultimi mesi alle spalle. "Arriviamo a una fase cruciale della stagione con molta più consapevolezza nei nostri mezzi – dice l’amministratore delegato dellaLuca Meggiorin -. Gli ultimi risultati sono stati fondamentali, ci hanno aiutato a riprendere coraggio e, ma non sarebbe corretto ridurre tutto ai punti: i componenti dello staff tecnico, così come i calciatori, hanno fatto la loro parte egregiamente e se posso permettermi direi anche la società che, oltre agli interventi nel mercato invernale, lavora ogni giorno con passione per non far mai mancare nulla a tutti coloro che compongono il mondo".