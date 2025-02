Ilrestodelcarlino.it - Vietata la trasferta. Annunciate vie legali

Quello che era nell’aria, ha trovato conferma ieri pomeriggio: i tifosi del Cesena residenti nel territorio provinciale non potranno accedere allo stadio ’Zini’ di Cremona e dunque non potranno seguire la squadra di mister Michele Mignani che scenderà in campo insabato alle 17.15. La decisione è stata presa dal prefetto di Cremona, in seguito alle valutazioni combinate dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Comitato per l’Analisi e la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. A pesare sul responso sarebbero stati in particolare i comportamenti tenuti da una parte della tifoseria bianconera in occasione dellain treno a Reggio Emilia. La decisione è stata aspramente contestata dai gruppi della Curva Mare che hanno posto l’accento sui disagi causati dal protrarre l’attesa così a lungo annunciando anche di voler impugnare questi provvedimenti attraverso le vie