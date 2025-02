Anteprima24.it - VIDEO/ Salerno, inaugurazione Tar in trasferta a Palazzo Sant’Agostino

Tempo di lettura: 2 minutiAlla presenza del presidente del consiglio di Stato Luigi Maruotti, anche la sede didel tribunale amministrativo regionale per la Campania ha ufficialmente aperto il suo anno giudiziario in una location singolare. A causa dei lavori che stanno interessando la sede storica del Tar in piazza San Tommaso d’Aquino, la cerimonia aperta dalla relazione del presidente Salvatore Mezzacapo è stata ospitata presso la sede dell’amministrazione provinciale di, ovvero. Pur soffrendo della carenza di organico comune a tutte le sedi giudiziarie, i numeri diffusi dalla relazione del presidente in apertura della cerimonia registrano un buon operato della giustizia amministrativa in termini di tempi di risposta alla domanda di giustizia. I ricorsi iscritti a ruolo nel 2024 sono stati 2164 a fronte dei 2000 dell’anno precedente con un incremento quindi dell’8,2%.