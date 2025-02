Anteprima24.it - VIDEO/ Elezioni provinciali e regionali, l’intreccio in attesa del 9 aprile

Tempo di lettura: 2 minuti“Noi seguiremo quello che ci dice la legge senza se e senza ma, non siamo qui a fare barricate, siamo uomini delle istituzioni e come tali seguiremo ii lineamenti giuridici e amministrativi”. Con queste parole, Giovanni Guzzo, il presidente della provincia di Salerno facente funzioni decadenza dalla carica di presidente di Franco Alfieri dopo le dimissioni di 15 consiglieri comunali a Capaccio. Alfieri infatti decadendo da sindaco automaticamente ha perso anche la carica di presidente della provincia di Salerno. Il prefetto ha già nominato come commissario prefettizio Davide Lo Castro. Alla provincia, invece, Guzzo ha ora 90 giorni per indire le nuove, ma indiscrezioni sempre più forti, profilavano l’ipotesi che lo stesso volesse proseguire con il suo mandato fino alla scadenza naturale.