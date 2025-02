Laprimapagina.it - Vibo Marina. Un altro martire del lavoro: Raffaele Sicari

Una tragedia che scuote ancora una volta le coscienze., giovane di 27 anni diValentia, ha perso la vita mentre lavorava a Siracusa, cadendo da un cestello. Il tragico incidente ha avuto luogo mentreera impegnato in un’attività lavorativa che avrebbe dovuto essere più sicura. La morte prematura del giovane ha scosso profondamente la comunità di, dove la famigliaè ben conosciuta e rispettata.Ieri mattina, nella chiesa Maria Santissima del Rosario di Pompei a, si è tenuto l’ultimo saluto a. La cerimonia funebre è stata officiata da Mons. Vincenzo Varone, il quale, durante la sua omelia, ha messo in evidenza l’importanza cruciale della sicurezza sui posti di. La sua riflessione ha messo in luce il rischio quotidiano che i lavoratori corrono, spesso a causa di strutture e misure di sicurezza insufficienti.