Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico regolare sulla rete viaria regionale un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare qui code tra Cassia Cassia Veientana l'altro incidente a sud della capitale sulla statale Pontina è la causa delle code tra Pomezia via Castagnetta in direzione Latina ora il trasporto ferroviario circone sospesa sullaNapoli via Formia tra Sessa Aurunca Falciano Mondragone è in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco possibili ritardi per i treni Intercity e regionali le altre notizie cantieri aper consentire i lavori di manutenzione e sostituzione dei Binari questa sera dalle ore 21 e fino alle 14 di lunedì 24 febbraio chiuso al traffico nelle due direzioni l'attraversamento di via Casilina tra Piazza della Marranella e via di Torpignattara circola sulla ferrovia termini Centocelle sospese potenziata la linea bus 105 Inoltre Sono deviati su percorsi alternativi bus delle linee 409 ed n 409 Cambiamo argomento lo so nazionale di 24 ore in programma per lunedì 24 febbraio al'agitazione interesse alla rete Atac è possibile stop durante la giornata dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio per quanto riguarda bus filobus e tram metropolitane la ferrotramvia termini-centocelle possibili stop anche nella notte tra domenica e lunedì per quanto riguarda le linee bus n a livello regionale da agitazione coinvolge Cotral nelle stesse ore possibili Stop per i bus urbani e ferrovie trovareViterbo invece è stato revocato lo sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenitalia Tpr previsto dalle ore 21 di sabato 22 alle ore 20:50 di domenica 23 febbraio per i giorni indicati dunque la circone dei treni Sara regolare in chiusura lo sport Tony lista Nazioni di rugby all'Olimpico domenica 23 febbraio dalle 16 si sfidano Italia Francia modifiche allagià dalle prime ore del mattino nell'area del Foro Italico possibili difficoltà di circone nell'area circostante lo stadio durante la flusso e deflusso dei tifosi ricordiamo che lo stadio Olimpico è servito da 18 tra bus e tram da Gina Pandolfo realtà l'infomobilità è tutto grazie per averci seguito in chiusura messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o sta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità Astral Spa punto.